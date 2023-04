Quella storia iniziata con il nome Juventus

Il 2023 non è un anno come gli altri per l’Arezzo perché ricorre il centenario dalla fondazione della Unione Sportiva, il cui primo nome fu però Juventus Football Club. Era il 10 settembre del 1923 quando veniva fondata la squadra e la società della città. Cento anni di tormento ed estasi quelli attraversati dal Cavallino. Nella sua storia sono sedici le partecipazioni al campionato di serie B, oltre a tre vittorie del campionato di serie C a cui si aggiunge un’edizione della Coppa Italia Semipro e una della Supercoppa di Lega di Serie C. A fare da contraltare la radiazione del 1993 e il fallimento del 2010 che hanno costretto l’Arezzo a ripartire in entrambe le circostanze dai dilettanti. Tanti i presidenti, i giocatori e gli allenatori che in amaranto hanno scritto pagine indelebili. Lunedi 17 aprile, il giorno dopo Arezzo-Pianese, verranno inaugurate ufficialmente le celebrazioni per i 100 anni con una cerimonia che si svolgerà alle 18,30 in Corso Italia.