La vittoria di domenica contro la Flaminia Civita Castellana ha rimesso le cose a posto in casa amaranto, ma l’Arezzo non può certo adagiarsi sugli allori. Dopo la giornata di riposo di lunedì, ieri la squadra ha ripreso gli allenamenti con una seduta singola. Oggi, invece, prevista la doppia seduta in cui lo staff alternerà lavoro tattico, atletico e tecnico in vista dell’insidiosa trasferta di Seravezza, contro una formazione attualmente in corsa per i playoff. Oggi pomeriggio alle 16 scatterà la prevendita per lo stadio comunale "Buon Riposo" del piccolo comune lucchese: la società locale ha riservato 400 biglietti a disposizione dei tifosi amaranto, che potranno essere acquistati solo al punto vendita di New Energy Gas e Luce di via Madonna del Prato fino alle 19 di sabato al costo di 12 euro. Accesso gratuito per gli under 14, che dovranno solo esibire un documento d’identità all’ingresso.