Quattro sberle alle ragazze amaranto

AREZZO FEMMINILE: Pieri, Veneziano, Scognamiglio (65’ Borgogni), Nasoni E. (46’ Saviano), Nasoni S. (77’ Minciotti), Materozzi (52’ Taddei), Tidona (65’ Torres), Rossi, Martino, Lunghi (52’ Tolomei), Conti (52’ Fratini). A disp. Cardarelli, Lonoce, Moretti, Galeotti, Tomassini, Rossi E., De Marsico, Pastore, Rizzi, Oliveto. All. Ilaria Leoni

RAPPRESENTATIVA LND: Papandrea, Tschoell, Collova, Battilana, Montemezzo, Licari (67’ Mattiello), Servetto, Catena (46’ Penzo), Bauce (67’ Purpura), Coppola (46’ Colombo), Vergari (46’ Carcassi). A disp. Holzer, Brambilla, Passeri, Campostrini, Gattuso, Pisoni, Passarella, Passarani. All. Marco Canestro

Arbitro: Foresi di Livorno

Reti: 15’ Montemezzo, 34’ Scognamiglio, 58’ Colombo, 59’ Colombo, 93’ Carcassi

GALLENO – Storico esordio alla Viareggio Cup per la Primavera dell’Arezzo femminile (nella foto), che esce sconfitta 1-4 contro la Rappresentativa della Lnd nel primo incontro del girone B. Primo tempo equilibrato, con la Rappresentativa che si porta in vantaggio al quarto d’ora con un gran tiro da fuori di Montemezzo e le ragazze di Ilaria Leoni che pareggiano con una deviazione in area di Scognamiglio. Ripresa senza storia.