Quattro atleti dell’Alga Atletica Arezzo ai vertici delle Esordiadi 2023

Arezzo, 25 ottobre 2023 – L’Alga Atletica Arezzo archivia la stagione di gare. Il calendario del 2023 è terminato con l’ultima tappa del circuito provinciale Esordiadi di Poppi che ha impegnato nel biathlon le giovani promesse della categoria Esordienti nate dal 2012 al 2017 e che ha trovato il proprio epilogo con le premiazioni delle migliori società e dei migliori atleti dell’intero anno.

La somma dei risultati ottenuti nel corso della stagione ha permesso di stilare le classifiche finali, con l’Alga Atletica Arezzo che ha vissuto la gioia di salire sul podio con ben quattro bambini: Gabriele Serafini si è piazzato secondo tra gli Esordienti A 2012-2013, Bianca Miliciani e Anna Salvini rispettivamente seconda e terza tra le Esordienti B 2014-2015, e Bianca Marraghini seconda tra le Esordienti C 2016-2017.

L’ultima tappa delle Esordiadi ha registrato buoni risultati per la società aretina che ha colto un oro, due argenti e due bronzi. Tra i protagonisti sono rientrati Giulio Bindi che è arrivato davanti a tutti nei 50 piani tra gli Esordienti C e Piero Stanganini che si è piazzato secondo nei 400 piani e terzo nel salto in lungo tra gli Esordienti B, inoltre Bianca Miliciani ha chiuso i 400 piani per seconda tra le Esordienti B e Leonardo Nicchio è stato terzo nel lancio del vortex tra gli Esordienti C.

Il gruppo dell’Alta Atletica Arezzo era completato da Marta Bellacci, Filippo Dini, Mia Fiscarelli, Bianca Marraghini, Clara Rossi e Diego Sanna tra gli Esordienti C, Sophie Gaggiani, Anna Salvini, Cesare Tani e Edoardo Vestrini tra gli Esordienti B, Margherita Gennari, Angelica Giangeri, Samuele Magnaghi e Gabriele Serafini tra gli Esordienti A che hanno sfidato il maltempo per mettersi alla prova tra le varie specialità.

La manifestazione di Poppi è stata arricchita anche da alcune gare collaterali delle categorie superiori dove la società aretina ha meritato altre tre medaglie con l’oro di Edoardo Giaccherini nel salto in lungo e l’argento di Ilaria Tarantino negli 80 piani tra i Cadetti 2008-2009, e l’argento di Pierfrancesco Borghese nei 60 piani tra i Ragazzi 2010-2011.