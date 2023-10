Protagonisti anche gli arbitri di calcio

Nell’ambito della Maratonina si disputa il campionato nazionale di corsa su strada per arbitri di calcio. Il percorso prevede la 21 km e 10,5 km competitiva, riservata a tesserati Fidal, e quella non competitiva sulla stessa distanza. Il primo giro da 10,5 km sarà valido per il trofeo RefereeRun. Torna anche "Il cuore in corsa", camminatacorsa non competitiva di 3 o 10 chilometri per le scuole aretine, ideata 11 anni fa grazie all’istituto tecnico industriale Itis Galileo Galilei.