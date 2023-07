Proseguono le conferme in casa Amen BC Servizi Sba

Arezzo, 19 luglio 2023 – Ancora una conferma per l'Amen BC Servizi che affronterà il Campionato di Serie B Interregionale, Raul Giommetti si vestirà di nuovo di amaranto e sarà a disposizione di coach Evangelisti per la stagione 2023/2024.

Nello scorso campionato Giommetti ha messo a referto 243 punti in 38 partite con miglior prestazione stagionale nella gara di Andata contro Valdisieve dove ha realizzato 16 punti, nella sua lunga militanza con la Scuola Basket Arezzo ha ottenuto tre promozioni e segnato oltre 2100 punti.

Le parole di Raul Giommetti: "Anche quest'anno sono contento di iniziare una nuova avventura con la maglia della mia città addosso dopo la promozione dell'anno scorso. Sarà la mia tredicesima stagione fra i senior con i colori di Arezzo, pensando da dove sono partito, mi sembra incredibile poter giocare quest'anno in una Serie B.

Sarà un campionato nuovo per me e per la squadra ma sono sicuro che noi, daremo il massimo ogni partita spinti anche dall'aiuto del 6 uomo in campo, il pubblico, come è successo quest'anno in maniera incredibile nei playoff.

Un ultima parola per due dei "Senatori" che si ritirano, Claudio Castelli e Matteo Cutini, Con loro ho vissuto 3 promozioni e svariati campionati, siamo partiti dalla serie D e siamo arrivati fin qui, li ringrazio per tutto quello che mi hanno insegnato negli anni e gli auguro il meglio per il futuro extra cestistico".

Il commento del Presidente Castelli: "Per la nostra società è molto importante avere in rosa giocatori che sono partiti dal nostro settore giovanile e che una volta arrivati in prima squadra hanno contribuito alla crescita della nostra squadra portandola dalla Serie D alla B. Raul è un esempio per tutti i nostri ragazzi del vivaio che sognano di vestire la maglia della prima squadra per tutto quello che ha saputo dare".

Anche in Serie B Interregionale Giommetti indosserà la casacca Amen BC Servizi numero 40.

CARRIERA 2022/2023 Serie C Gold – Scuola Basket Arezzo 2021/2022 Serie C Gold – Scuola Basket Arezzo 202020/21 Serie C Gold – Scuola Basket Arezzo 2019/2020 Serie C Gold – Scuola Basket Arezzo 2018/2019 Serie C Silver – Scuola Basket Arezzo 2017/2018 Serie C Silver – Scuola Basket Arezzo 2016/2017 Serie C Silver – Scuola Basket Arezzo 2015/2016 Serie C Silver – Scuola Basket Arezzo 2014/2015 Serie D – Scuola Basket Arezzo 2013/2014 Serie D – Basket Aretina 2012/2013 Serie C Regionale – Basket Aretina 2011/2012 Serie C Regionale – Basket Aretina