Promozione: gli anticipi

AREZZO

Sono due gli anticipi in programma nella giornata di oggi che andranno ad inaugurare il nuovo turno del campionato di Promozione. Si parte con il Montagnano che alle 15 riceverà tra le mura amiche il Montalcino. Ecco subito uno scontro diretto a dir poco interessante in chiave playoff. A quattro turni dalla fine della regular season – forbici permettendo – i torelli devono vincere contro i biancoverdi per superare quello che è un esame di maturità. Il Montalcino precede di tre punti la squadra di Martini che nell’ultimo mese e mezzo ha alzato i giri riuscendo a togliersi di mezzo dalla zona rossa e salendo quindi in graduatoria fino a ridosso delle zone nobili della classifica.

Occhi puntati poi su Pienza-Lucignano. I senesi sono in piena corsa per togliersi dal terzultimo posto, condiviso con il Lornano Badesse. Per il Pienza è una delle ultime occasioni per provare ad accelerare ed uscire così dalla zona retrocessione.

Il Lucignano ha ad oggi due punti di vantaggio e sulla carta anche un pareggio potrebbe essere un risultato a dir poco incoraggiante per mantenere l’attuale trend cercando quindi di arrivare alla salvezza diretta senza dover passare da eventuali spareggi. Domani toccherà a tutte le altre con l’Asta, prima con nove punti sulla Sansovino seconda, a caccia dei punti per avvicinare la vittoria matematica del torneo contro il Subbiano che invece deve ancora prendere le distanze dalla zona playout. Per la Sansovino sfida casalinga con lo stesso copione dell’Asta visto che l’avversario della truppa di Iacomoni è il Lornano Badesse, squadra in corsa per uscire dai playout.