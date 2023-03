Promozione: Falsini nel finale trascina il Subbiano

AREZZO

Potrebbero iniziare a scorrere i titoli di coda almeno per la lotta per il primo posto del campionato di Promozione. La matematica non condanna ancora la Sansovino al secondo posto, ma di fatto i risultati maturati nella giornata di ieri aiutano e non poco le ambizioni e i sogni di gloria dell’Asta. I senesi passano infatti in casa del Lornano Badesse. Merito del gol siglato da Fontani al 63’ che manda in estasi gli uomini di Enrico Testini adesso saliti a quota 48 punti in classifica. Dietro c’è la Sansovino che si ferma a 39 punti, a quattro giornate dalla fine. Gli arancioblù cadono di misura in casa del Casentino Academy che si conferma sempre più autentica squadra rivelazione di questo torneo. A decidere è il gol di Giannotti che arriva al 65’.

Nulla può la Sansovino che registra la prima sconfitta in campionato della stagione a conferma del valore della rosa e dell’ottimo campionato disputato fin qui, con i ragazzi di Iacomoni frenati adesso da un’Asta in versione fuori serie. La matematica come detto non condanna i savinesi, ma di certo adesso serve un campionato perfetto con quattro vittorie in quattro partite sperando poi in un passo falso dell’Asta.

Ottimo pari del Lucignano contro il Torrenieri, squadra in corsa per un posto playoff. Gli amaranto aprono con Dodaj sul finire del primo tempo e raddoppiano all’87 con D’Aniello su rigore. Al 90’ Ferretti e un autogol al 93’ però permettono agli ospiti di pareggiare. Dopo la vittoria in semifinale di Coppa Italia il Subbiano si sblocca e torna al successo in campionato. Al 90’ la rete di Falsini permette agli uomini di Andrea Benedetti di allungare sulla zona rossa mettendo dietro di loro Lornano Badesse e Pienza. Nel derby senese tra Montalcino e Pienza sono i biancoverdi ad avere la meglio. Apre la danze Pobega al 22’, raddoppia Palumbo al 27’ e sul finire dell’incontro Volentieri chiude i giochi per il 3-0 finale.

Nella giornata di sabato la vittoria dell’Alberoro sul San Quirico tiene ancora in corsa il fanalino di coda Pratovecchio, ieri ai box per osservare il turno di riposo previsto da questo raggruppamento.

Matteo Marzotti