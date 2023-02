Promozione: domani giornata ricca di scontri clou

AREZZO

Occhi puntati su Casentino e Valdichiana per il turno di Promozione ormai praticamente alle porte nel girone D. Si torna in campo domani, senza anticipi, alle ore 15. Proseguirà il testa a testa tra la capolista Asta e la Sansovino, divise in graduatoria da soli quattro punti in classifica. I senesi, primi con 39 punti, saranno di scena su uno dei campi più caldo di tutta la Toscana come Alberoro. I rossoblu sono reduci tra l’altro dalla ferita del derby contro il Montagnano, perso per una rete a zero. L’Asta dovrà prepararsi ad una vera e propria battaglia. Ma anche la Sansovino non deve pensare che l’avversario sia così arrendevole. I ragazzi di Iacomoni andranno in Casentino dove ad attenderli c’è il Pratovecchio fanalino di coda, in crisi di risultati ma che a livello di prestazioni ha registrato passi in avanti. Ai savinesi servono solo i tre punti per insidiare l’attuale capolista.

Sempre in Casentino ecco il confronto tra i gialloverdi del Casentino Academy e il Montagnano, divise da due punti con i padroni di casa in piena corsa playoff. Per i torelli, risaliti con forza in classifica, ecco un banco di prova, un esame di maturità, per capire fin dove potrebbero spingersi i ragazzi di Martini. Il Lucignano adesso fuori dalla zona rossa prova a cancellare il periodo di crisi affrontando in trasferta un Montalcino che con cinque punti in più degli amaranto sogna di risalire sul trenino playoff. Per il Subbiano, quartultimo e senza vittorie da sei turni, impegno casalingo contro il Torrenieri per togliersi da una posizione scomoda. Chiude il quadro di questa giornata Lornano Badesse-Pienza.

M.M.