AREZZO

Tutto in novanta minuti ed eventualmente con l’aggiunta di due tempi supplementari. Il Subbiano scende in campo questo pomeriggio per la semifinale di Coppa Italia di Promozione in casa della Geotermica, con calcio di inizio alle ore 15. Una partita che potrebbe dare un significato diverso alla stagione del ritorno in Promozione, segnata da una buona partenza ma che poi si è scontrata con varie difficoltà facendo finire i gialloblù in piena rossa e registrando il cambio di guida tecnica. Andrea Benedetti dopo l’esordio con un pareggio domenica scorsa in casa del Pienza adesso cerca un passo in avanti che servirebbe non solo per puntare a mettere un trofeo in bacheca ma anche a dare maggiore convinzione ai propri ragazzi. L’avversario però è tosto. I gialloblù, spinti da propri sostenitori che si metteranno in viaggio verso l’impianto sportivo Florentia di Larderello in provincia di Pisa, dovranno vedersela contro la Geotermica, seconda forza del girone C di Promozione, dietro al Cecina avanti di 17 punti. I pisani tra l’altro domenica non hanno giocato per l’impraticabilità del campo dei Colli Marittimi e quindi avranno sulla carta qualche energia in più.

Il regolamento prevede in caso di parità al 90’ due tempi supplementari. Se dovesse persistere la parità spazio ai calci di rigore. La vincente di questa semifinale affronterà in campo neutro, con data e orario da stabilire, la vincente dell’altra semifinale che vedrà il Luco ospitare questo pomeriggio alle 15 la Meridien Grifoni.

M.M.