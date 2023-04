Proietti e Tarabori staccano tutti ad Albergo

Festival del ciclismo giovanile ad Albergo, nel comune di Civitella, per la ventesima edizione del Gran Premio della Liberazione organizzato dalla locale polisportiva dove è cresciuto anche Daniele Bennati. La mattina hanno corso gli esordienti, il pomeriggio gli allievi. Gli allievi dopo il classico circuito di 10 chilometri da ripetere tre volte, hanno affrontato la salita verso Civitella passando per Oliveto con un bel tratto di strada sterrata. Vittoria per Mattia Proietti Gagliardoni dell’Uc Foligno che ha staccato tutti ed è giunto solitario sul traguardo di Albergo, precedendo di 32“ Edoardo Raschi della Parmense che ha regolato un gruppetto. Terzo posto per Francesco Cornacchini (Uc Città di Castello), quarto Giacomo Serangeli (Uc Foligno), quinto Michele Pascarella (Team Cesaro). I 57 Km percorsi dal vincitore alla media di 35,437.

In mattinata gli Esordienti in gara unica. Trenta chilometri (tre giri del circuito Albergo-Spoiano, Infernaccio-Albergo). Vincitore assoluto e della categoria secondo anno Emanuele Tarabori (Via Nova) davanti a Tommaso Roggi (Olimpia Valdarnese) e Riccardo Dasoli (Progetto Ciclismo Rodengo). Tra i secondo anno si è imposto Riccardo Frosini dell’Olimpia Valdarnese.