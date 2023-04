Priorelli-gol, il Sansepolcro non sbaglia Festa al Buitoni: altro passo verso la D

sansepolcro

1

c4 foligno

0

SANSEPOLCRO: Mariangioli, Del Siena, Pedrelli, Croce (81’ Arcaleni), Gorini, Burzigotti, Braccini (67’ Quadroni), Locchi (67’ Priorelli), Essoussi, Valori, Mariotti (56’ Brizzi). All. Armillei.

C4 FOLIGNO: Lori, Tortoioli, Benedetti, Pantoni (81’ Gabbecucci), Mattia, Matarazzi, Kica (78’ Zichella), Fattorini (71’ lanzi), Tempesta, Settimi, Kwateng (56’ Cavitolo). All. Manni

Arbitro: Anelli di Terni

Rete: 75’ Priorelli (nella foto).

Note: circa 800 spettatori. Ammoniti Gorini, Settimi ed il tecnico della C4 Manni. Angoli 8-2 per il Sansepolcro

SANSEPOLCRO – Mantiene i tre punti di vantaggio il Sansepolcro sull’Ellera dopo la vittoria sofferta ma meritata contro i folignati della C4. La squadra di Ciucarelli non sbaglia a Bastardo e i biturgensi, accompagnati da un Buitoni stracolmo, conquistano l’obiettivo prefissato.

Decisivo Priorelli, ma bravo è stato – nell’azione del gol – il fuori quota Del Siena, al suo rientro a servire la sfera. La gara è stata con gli ospiti che nel primo tempo hanno fatto la partita, trascinati da Mattia, ex di turno in parte umbra, Fattorini e Settembrini. Da parte bianconera va invece sottolineatala la maiuscola prova di Valori, altro ex di turno, e del giovane Del Siena, con un secondo tempo da incorniciare. Il pacchetto arretrato bianconero, ben coordinato dai centrali Gorini e Burzigotti ha retto, soprattutto nei primi 45 minuti, gli assalti ospiti.

Da evidenziare l’incitamento continuo dei ragazzi della gradinata che hanno sempre sostenuto i bianconeri con l’appoggio, questa volta, di una tribuna meno fredda del solito. Si parte con qualche minuto di ritardo e a dirigere l’incontro non è Pannacci di Perugia, come designato inizialmente dalla Federazione, ma l’ottimo Anelli di Terni.

Il Sansepolcro va vicino alla porta ospite con Valori che manda di poco fuori al 6’, mentre al 14’ risponde Tortoioli mettendo di poco a lato. Braccini serve bene Essoussi al 18’, ma è braco Lori. Al 32’ è attento l’estremo ospite su Croce che ci riprova al 36’ senza fortuna. Al 40’ Mariangioli si fa trovare pronto su una ripartenza folignate, mentre Braccini trova sulla strada Lori al 45’. La ripresa parte con un Sansepolcro ancora più deciso che risponde al tentativo dell’ex Mattia al 53’ con Valori che serve bene Pedrelli, ma la palla, dopo un’azione ficcante, termina out. Il Sansepolcro spinge e un prezioso assist di Gorini, al 70’, per Essoussi, trova la punta bianconera con una gran botta respinta da Lori. Ancora Valori sugli scudi per Essoussi al 72’, ma la conclusione finisce fuori. Il gol, come si suol dire è nell’aria e una preziosa azione di Del Siena, al 75’, mette la palla al limite dell’area dove una gran bordata di Priorelli, infila l’angolino alto della porta della C4 Foligno. Si chiude al 90’ con una bella palla per Valori. Ed ora domenica 16 aprile a Pontevalleceppi.

Fabio Patti