Primo passo falso per il Tennis Giotto in serie A2

Arezzo, 30 ottobre 2023 – Primo passo falso per il Tennis Giotto nel campionato di serie A2. Il circolo aretino, già forte del matematico accesso ai Play Off per la promozione in A1, si è arreso per 5-1 nella sfida in casa dell’St Bassano - Progress Profiles e ha interrotto la striscia di quattro successi consecutivi con cui aveva iniziato la stagione.

L’incontro giocato sui campi di Bassano del Grappa rappresentava il big match della giornata tra le uniche due squadre ancora a punteggio pieno nel girone, con il risultato finale che ha sorriso ai veneti ma con il Tennis Giotto che può comunque esprimere entusiasmo per il bel percorso al primo anno in A2.

L’unico punto degli aretini è stato messo a segno da Stefano Baldoni che ha superato Marco Speronello con un doppio 6-4, poi nei singoli sono state registrate le sconfitte con i punteggi di 6-2 e 6-4 di Filippo Alberti con Tommaso Gabrieli, di Guelfo Baldovinetti con Francesco Salviato e di Andrea Pecorella con Matteo Dal Zotto.

Un particolare equilibrio è stato vissuto nei doppi dove Baldoni e Pietro Fanucci sono stati superati solo per 10-8 al tie break del terzo set dalla coppia Salviato-Speronello, mentre Baldovinetti e Alessio Bulletti hanno ceduto il passo per 7-6 e 7-5 a Gabrieli-Dal Zotto.

Ora il campionato conoscerà una lunga pausa fino a domenica 19 novembre quando è in programma l’ultimo turno del girone: il Tennis Giotto potrà fare affidamento sul supporto del proprio pubblico perché giocherà tra le mura amiche di via Divisione Garibaldi contro la Società Canottieri Casale di Casale Monferrato (Al).