Arezzo 30 aprile 2018 - Come ogni Primo maggio, tante corse ciclistiche nel nostro territorio. La terza e ultima tappa del Toscana Terra di ciclismo Eroica, gara internazionale per Under 23, parte stamattina dalla Valdichiana Aretina e per un bel tratto rimarrà nel nostro territorio, attraversando anche zone del Valdarno, prima dell’epilogo a Buonconvento, in provincia di Siena. Purtroppo c’è ansia per le condizioni di Grodzicki. il ragazzo di origine polacca della Palazzago, caduto ieri. Oggi il via ufficioso alle 11 dal piazzale della Menchetti a Cesa, partenza ufficiale da Lucignano alle 11,30, quindi Monte San Savino, l’ascesa verso Palazzuolo, passaggio previsto attorno alle 11,55 dopo 16 chilometri, la discesa su Badia a Ruoti, quindi Ambra, Bucine. Mercatale, bivio Rendola, Montevarchi verso le 12,40, San Giovanni Valdarno, Castelnuovo dei Sabbioni, Cavriglia e poco dopo si lascerà la provincia di Arezzo quando saranno stati percorsi 74 chilometri e si entrerà in provincia di Siena con arrivo a Buonconvento dopo tratti di strade bianche. La tappa misura 163 chilometri. L’organizzatore principale della manifestazione è Giancarlo Brocci che per la partenza di quest’ultima frazione si avvale della collaborazione dell’associazione La Chianina.

Il Toscana Terra di ciclismo Eroica ha già vissuto momenti importanti nel nostro territorio. Ci sono state tappe a Subbiano nel 2011, al parco di Cavriglia e a Cortona nel 2012, anno in cui la classifica finale venne vinta da Fabio Aru che la perse in modo rocambolesco dall’austriaco Preidler negli ultimi metri dell’edizione 2011.

All’evento 2018 partecipano 24 squadre con corridori importanti. La Trevigiani presenta il campione marocchino Abderraim vincitore della prima tappa e Fedeli primo al Gp Liberazione, la nazionale russa con Vlasov vincitore ieri a Vetta Amiata, la Colpack con Bagioli secondo ieri e primo in classifica e Covi, la Petroli Firenze con Marchetti, tre vittorie stagionali. C’è anche una squadra del nostro territorio, la Fracor Cervelo. E diverse rappresentative straniere oltre alla nazionale russa, provenienti da Svizzera, Francia, Austria, Gran Bretagna, Principato di Monaco.

ELLA CORSA per Elite e Under 23 oggi nella frazione della Penna di Terranuova Bracciolini, per la disputa della 51’ Coppa Penna, inserita nel programma della rinomata Sagra del Fagiolo Zolfino. Organizzazione a cura del Comitato Sportivi Pennaioli, col supporto logistico della Fracor di Levane, diretta da Ezio Mannucci. Gli iscritti sono 191, e fra questi figurano anche il recente vincitore di San Leolino, Jalel Duranti della Petroli di Firenze, i corridori della corazzata Colpack con Toniatti, Sartor, Romano che proprio domenica ha vinto a Vittorio Veneto, i ragazzi della Pala Fenice, della Coppi Gazzera, Aran, Team Friuli, Fracor Cervelo, Team Rosini e altri ancora. Nell’albo d’oro della gara ci sono anche Alessandro Petacchi, che vinse la sua prima gara da dilettante proprio alla penna il 7 marzo 1993, poi il nipote di Felice Gimondi, Massimo nel 1997 e due anni fa l’ucraino Padun, ora professionista nella squadra di Nibali e già vincitore di una tappa al Tour of the Alps. Il via per il percorso di km 149,800 alle ore 14, poi bivio Casalini, Terranuova, Penna, Loro, Casalini, Terranuova, Penna (3 volte), quindi Penna, Bivio Persignano, Malva, Lorio, penna, Bivio Persignano, Malva, Loro Ciuffenna, Penna, , Loro Ciuffenna, Penna, Loro, Penna, Loro, Penna, Bivio Casalini, Casamona, Faeto, San Giustino Valdarno, Casalini, Terranuova, Penna (arrivo).

DUE BELLE CORSE per le categorie giovanili oggi nella festività del 1 maggio. Juniores a Mercatale di Cortona, Allievi a Renzino di Foiano.

Ben 193 iscritti a Mercatale con l’organizzazione del Gs Val di Pierle-Cicloamici. Il percorso misura 11 chilometri, prima parte pianeggiante, poi tre giri di un circuito di 23 chilometri con la Cima Protine. Trasferimento da Lisciano Niccone alle 14,25, via da Mercatale alle 14,30.

Verrà ricordato Carlo Brugnami, per 15 direttore di corsa di questo trofeo Val di Pierle.

Tra gli iscritti quantità ma anche tanta qualità. Spiccano l’azzurro Samuele Manfredi della Work Service Romagnano, vincitore della piccola Gand-Wevelgem, il campione italiano, il castiglionese Alessio Acco, il valdarnese Gabriele Benedetti, anche loro della Romagnano, Filippo Baroncini (Italia Nuova), che ha conquistato già trevittorie nel 2018, il romano Antonio Tiberi (Franco Ballerini), due successi e alcuni piazzamenti ma anche altri ragazzi possono vincere, Verre (Cps) primo a Chiassa.

A Renzino la classica corsa per Allievi giunta alla 51’ edizione, organizzata dall’asd Renzino guidata da Ceccarelli. Iscritti 115 corridori provenienti oltre che dalla Toscana, anche Umbria, Marche e Sicilia, visto che sarà presente una squadra di Giarre. Partenza alle 15, quattro del circuito con lo strappo di Foiano (la prima volta a passo turistico visto che il via ufficiale verrà dato un centinaio di metri dopo), passando per Pozzo, Cesa e ritorno a Renzino. Nell’albo d’oro spicca Daniele Bennati vincitore nel 1996.

Fausto Sarrini