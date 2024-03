Prima sfida fuori casa della seconda fase per l'Amen BC Servizi Arezzo

Arezzo, 8 marzo 2024 – Archiviata la vittoria casalinga con la Gulliver Derthona, l'Amen BC Servizi Arezzo sarà impegnata Domenica 10 Marzo alle ore 18 sul campo del College Borgomanero, la partita arbitrata dai Sigg. Ferrero di Torino e D'Errico di Grugliasco (TO) sarà trasmessa in diretta streaming sul canale youtube della società piemontese.

Borgomanero ha chiuso la prima fase al settimo posto con 22 punti, portandosene dietro 6 per questa seconda fase dove ha esordito con la sconfitta di misura a Quarrata Sabato scorso. Come Derthona, anche College Borgomanero è una delle realtà di basket giovanile attualmente più importanti del panorama cestistico italiano nonchè vice campione d'Italia della categoria Under 19 Eccellenza.

Attorno all'esperto Benzoni capocannoniere della squadra con 426 punti segnati (18,5 a partita) ruotano tutti i componenti dell'attuale formazione Under 19 di Borgomanero capolista del proprio girone di categoria tra cui spicca il 2005 Ferrari, appena premiato come MVP delle Finali di Next Gen Cup dove ha trascinato al successo l'Olimpia Milano del coach aretino Michele Catalani, con cui ha giocato in prestito.

Anche Ferrari viaggia ad oltre 18,5 punti realizzati di media in Serie B per un totale di 425 solamente uno in meno del compagno Benzoni. Da segnalare nelle fila della formazione di coach Di Cerbo anche la presenza dell'ex SBA Adriano Bazan, classe 2006.

Per l'Amen BC Servizi appuntamento dunque in Piemonte Domenica alle ore 18 quando al PalaDon Bosco sarà alzata la palla a due tra gli amaranto ed i padroni di casa del CRT Group College Basketball Borgomanero. Il fine settimana del settore giovanile della Scuola Basket Arezzo vedrà un doppio impegno casalingo per le formazioni Under 17, la Golf Rosini Impianti di coach Pasquinuzzi ospiterà Sabato alle 16 il San Giobbe Chiusi, Domenica alle 10 invece la Chimet Under 17 Silver B attende la visita del DLF Firenze, mentre alle 14.45 la Tencoil Under 17 Silver A ospiterà la Gea Grosseto.

In un weekend insolitamente calmo per il Settore Minibasket Minibasket, spicca l'impegno degli Esordienti 2012 di Michele Roggi e Franco Guccione al Torneo Pane e Olio di Reggello, da segnalare anche l'inizio della seconda fase del Campionato Ragazzi CSI dove la SBA di coach Maccanti ospiterà domenica al Palasport Estra la Sancat Forenze, palla a due alle ore 18.