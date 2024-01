Arezzo, 25 gennaio 2024 – Prima gara del 2024 per gli Esordienti della Chimera Nuoto. I più giovani agonisti della società aretina nati tra il 2011 e il 2015 sono scesi in vasca a Colle di Val d’Elsa nella prova invernale valida per conseguire i tempi per la qualificazione ai prossimi campionati regionali e, accompagnati dal tecnico Mattia Esposito, hanno vissuto una positiva occasione di confronto con coetanei di altre società delle province di Siena e Firenze.

I trentadue atleti della Chimera Nuoto hanno ben figurato con miglioramenti cronometrici e con positivi piazzamenti in diverse specialità tra cui spiccano quattro primi posti, cinque secondi posti e sei terzi posti che certificano la bontà del percorso di preparazione impostato al Palazzetto del Nuoto di Arezzo.

La soddisfazione di vincere entrambe le gare disputate è spettata a Morgana Milagros Domenichelli del 2012 che è arrivata davanti a tutte nei 100 rana e nei 200 misti tra le Esordienti A, e a Giorgio Raffi del 2013 che è stato il più veloce nell’apnea virata 50 metri e nei 50 farfalla tra gli Esordienti B.

Ottime indicazioni sono comunque arrivate in generale dagli atleti e dalle atlete del biennio 2011-2012 degli Esordienti A dove hanno ben figurato anche Leonardo Pasquini (secondo nei 200 misti e terzo nei 100 rana), Isabella Sacchetti (seconda nei 50 dorso e terza nei 200 misti), Djulietta Rosca (seconda nei 100 rana), Giulia Gianquitto (terza nei 100 rana e sesta nei 200 misti), Aurora Frulli (sesta nei 100 rana) e Asia Senesi (ottava nei 200 misti e nona nei 50 dorso).

Tra le giovani promesse degli Esordienti B, nate tra il 2013 e 2015, sono da registrare le buone prove di Francesco Menchetti (secondo nell’apnea virata 50 metri e nei 50 farfalla), di Mattia Bianchini (secondo nei 50 farfalla e quinto nell’apnea virata 50 metri), di Maria Chiara Bracciali (terza nell’apnea virata 50 metri e nei 50 farfalla), di Bernardo Cerofolini (terzo nell’apnea virata 50 metri e quinto nei 50 farfalla), di Daria Maria Sidon (quinta nei 50 farfalla), di Luca Capanni (sesto nei 50 farfalla e nono nell’apnea virata 50 metri), di Asia Bartalucci (settima nei 50 farfalla), di Viola Cenciarelli (ottava nei 50 farfalla) e di Oliva Beneforti (nona nei 50 farfalla).

La squadra della Chimera Nuoto in vasca alla prova invernale ha fatto affidamento anche su Aurora Bassi, Pietro Belleggia, Matilde Beoni, Noemi Cappanni, Maria Sole Cetarini, Alice Flora Cetoloni, Anna Gambini, Niccolò Gepponi, Nike Gori, Andrea Lumachi, Anna Magi, Riccardo Pasquini, Elisa Rossi e Margherita Squarcialupi.

Questi piazzamenti hanno permesso allo staff tecnico coordinato dal direttore sportivo Marco Magara di cogliere positive indicazioni in vista dei più importanti appuntamenti della prima parte di stagione: il Campionato Regionale a Squadre per gli Esordienti B in calendario domenica 3 marzo e la Coppa Toscana per gli Esordienti A in programma sabato 9 e domenica 10 marzo.