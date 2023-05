Presto l’annuncio delle prime strategie

MONTEVARCHI

Sotto traccia l’Aquila sta già programmando la nuova stagione dopo una retrocessione che, sotto diversi profili, lascia degli strascichi e delle tossine da depurare. La dirigenza rossoblù, questo è certo, ha iniziato a riunirsi per stilare il bilancio del torneo scorso concluso senza centrare l’obiettivo prefissato della salvezza ma per guardare già avanti. E soprattutto per valutare alcune manifestazioni d’interesse arrivate da potenziali nuovi partner. Insomma la base societaria del Montevarchi potrebbe allargarsi a breve con un punto fermo imprescindibile: la dirigenza che ha riportato in alto in poco più di due lustri il club fallito e radiato a fine 2011 terrà ancora saldamente in pugno le redini della gestione. Presto in tal senso ci saranno delle novità ufficiali ma contatti e trattative che implicano relative valutazioni da parte dei vertici sono avviati da tempo. Altro aspetto che sta a cuore alla società di via Gramsci guidata dal presidente Angelo Livi (nella foto), ancor prima di definire programmi tecnici per la formazione maggiore, è il settore giovanile. Una caduta dai professionisti comporta contraccolpi nefasti sul vivaio. Il paradosso riguarda la Primavera 4 che ha già battuto il Taranto 2-0 nella finale di andata dei play-off di categoria e sabato renderà visita ai pugliesi alle 15. Ebbene, anche passando il turno e vincendo le successive finali nazionale, gli Under 19 valdarnesi, regole vigenti alla mano, non potrebbero partecipare alla prossima Primavera 3. Di conseguenza l’Aquila sta cercando di non disperdere il patrimonio prezioso rappresentato dalla stessa Primavera 4.

Giustino Bonci