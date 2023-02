"Prestazione al top ma la strada è ancora lunga"

Neanche il giallo legato al risultato della Pianese, con le principali app sportive che segnalavano erroneamente il pari in extremis della Flaminia, ha scalfito la soddisfazione di Paolo Indiani al termine della sfida vinta con merito contro il Ghiviborgo. Il tecnico ha voluto guardare solo alla prova dei suoi: "Abbiamo disputato una delle migliori prestazioni casalinghe, specialmente nella prima mezz’ora, quando avremmo meritato un vantaggio più largo.

Poi siamo calati, ma dopo l’intervallo siamo rientrati bene in campo raggiungendo una bella vittoria". Nel finale di gara, il Cavallino avrebbe potuto dilagare ma ha fallito occasioni in serie. Indiani, però, non si scompone: "Nell’economia della partita sarebbe stato più importante trovare il secondo gol nel primo tempo che la terza rete nel finale, quindi va bene così".

I gol di Risaliti e Gaddini hanno portato al terzo successo di fila che permette di mantenere due punti di vantaggio sugli amiatini secondi, ma il tecnico avverte: "La strada è ancora lunga, due punti sono nulla con dieci turni ancora da giocare.

Dobbiamo continuare con questo atteggiamento". Indiani, infine, commenta così la prova di Persichini, chiamato a sostituire Gucci al centro dell’attacco: "La sua gara è stata buona, non giocava una partita dall’inizio da due mesi".

Ai microfoni si è presentato anche Massimo Maccarone, allenatore degli ospiti. L’ex attaccante di serie A, Premier League e Nazionale mastica amaro: "Nel calcio gli episodi sono determinanti: abbiamo avuto una grande chance per pareggiare a fine primo tempo e una per accorciare la distanza ma non le abbiamo sfruttate e l’abbiamo pagata".

Dopo le interviste, in sala stampa Museo Amaranto e Orgoglio Amaranto hanno proceduto allo spoglio dei voti per il logo del comitato del centenario: con 188 preferenze ha vinto il bozzetto realizzato da Rocco Bonaiuti.

