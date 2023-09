Presentata alla città l'Amen BC Servizi Scuola Basket Arezzo versione 2023-2024

Arezzo, 20 settembre 2023 – Presentata ufficialmente sabato scorso l'Amen BC Servizi che da domenica 1 Ottobre sarà impegnata nel campionato di Serie B.

Tutti gli amaranto sono stati ospiti di "Gabbo cave à vin", locale a due passi da Piazza Grande dove la squadra ha fatto la prima foto ufficiale della stagione, questo per rinsaldare il legame stretto con la città che si è creato dopo la cavalcata dei PlayOff della scorsa stagione.

A guidare la serata è stato il giornalista Roberto Gennari che ha passato in rassegna tutti i componenti della rosa SBA e lo staff della squadra dopo l'introduzione del Presidente Mauro Castelli, la presenza dell'Assessore allo Sport Federico Scapecchi ha poi sottolineato la vicinanza dell'Amministrazione alla società in questo importante momento di crescita.

Le presentazioni in casa Amen BC Servizi non sono però finite qui perchè Lunedi 25 Settembre sarà svelata la nuova divisa da gioco che la SBA utilizzerà per il ritorno in Serie B. Per rivedere invece i ragazzi di coach Evangelisti sul parquet si dovrà attendere fino a Domenica 24 Settembre alle ore 18 quando al Palasport Estra andrà in scena l'ultimo test precampionato tra gli amaranto e l'USE Empoli che milita nello stesso girone di Serie B della SBA.

Prosegue invece presso la Segreteria del Palasport Estra "Mario D'Agata" la campagna abbonamenti, i tagliandi validi per tutte le 15 partite di stagione regolare e seconda fase campionato possono essere acquistati dal Lunedi al Venerdi dalle ore 17.30 alle 19.30.