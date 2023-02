Cambia ancora il tecnico del Pratovecchio che torna nelle mani di Andrea Laurenzi (nella foto). La società rossonera ha dovuto registrare e accogliere le dimissioni di Totò Arcadio, ex attaccante del Montevarchi. Il tecnico arrivato lo scorso novembre con il Pratovecchio fanalino di coda del torneo di Promozione aveva provato a dare una scossa all’ambiente casentinese, trovando il primo successo ma senza poi riuscire di fatto a cambiare marcia in maniera importante. Pareggi e purtroppo altre sconfitte hanno comunque tenuto il Pratovecchio all’ultimo posto del torneo. Da qui la decisione di Antonio Arcadio di compiere un passo indietro.

Al suo posto la società casentinese ha scelto di richiamare Laurenzi, esonerato lo scorso novembre e che quindi adesso torna in sella al club rossonero. Laurenzi tra l’altro era subentrato già a Fabrizio Innocenti nel febbraio 2022, si era conquistato la riconferma grazie ad un’ottima seconda parte di stagione nello scorso campionato, collezionando qualcosa come dieci risultati utili consecutivi. Poi in questo torneo un avvio complicato che ha portato all’esonero lo scorso novembre.

Domenica l’esordio in casa della capolista Asta per quella che diventa una partita da non fallire, per cercare di muovere almeno la classifica, provando a non veder fuggire il Lucignano penultimo ad oggi con sette punti di vantaggio.