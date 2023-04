Poster e 12 pagine sul trionfo

AREZZO

Una sorpresa per i lettori de La Nazione e in particolare per tutti i tifosi amaranto. Domenica prossima 30 aprile, infatti, in omaggio gratuito con il nostro giornale, sarà distribuito l’inserto con lo speciale di 12 pagine sulla promozione in serie C dell’Arezzo e il poster della festa. All’interno verrà ripercorsa la stagione della squadra di Indiani, oltre a vari approfondimenti e interviste ai protagonisti della cavalcata che ha sancito il ritorno del Cavallino nei professionisti dopo due anni.

Per tutti coloro che tifano amaranto, dunque, un appuntamento da non perdere nelle edicole con una serie di articoli che rievocheranno le forti emozioni vissute lo scorso 16 aprile allo stadio Comunale e poi per le vie della città con i vari caroselli, oltre a celebrare l’impresa di Settembrini e compagni.

Un ringraziamento va agli sponsor Gimet Brass, Chimet, Galvamet, Euronics, Pm Allarmi, Pollo San Marco, Acqua Verna e Italiana Horo che hanno contribuito alla realizzazione del poster in omaggio domenica.