Porte basse, ricorso Sangio Ecco le motivazioni da 0-3

Due settimane dopo l’uscita della sentenza, ieri sono arrivate anche le motivazioni della Corte Federale d’appello sulla sconfitta a tavolino inflitta alla Sangiovannese. Alla base la questione delle porte troppo basse con il Grosseto: partita finita 1-1 ma poi ribaltata in appello in 3-0 per i maremmani. Lo scorso 19 marzo al Fedini la formazione biancorossa, con riserva scritta presentata alle 14.28, ha contestato l’altezza delle due porte che, dopo misurazione, risultavano nove centimetri più basse rispetto ai 2,44 metri previsti dal regolamento. La società azzurra ha scavato un solco lungo tutta la linea di porta per ripristinare le misure che furono avallate sia dall’arbitro che dai due capitani. Il Grosseto non contento ha presentato reclamo al giudice sportivo che ha confermato l’1-1 del rettangolo di gioco poi ribaltato in 0-3 il 20 aprile.

Da allora si attendevano le motivazioni del tutto e, per quanto riportato nelle sei pagine, si evince nei punti principali che "il giudice sportivo non ha svolto alcun approfondimento istruttorio nonostante l’incompletezza del referto e supplemento arbitrale, in cui non erano specificate le esatte modalità seguite per la regolarizzazione delle porte e le speculari verifiche effettuate in relazione a tale regolarizzazione" e ancora: "la misurazione finale eseguita non consentiva di ritenere ripristinata la regolarità delle porte sicché è da considerare erronea la diversa valutazione espressa dal direttore di gara al riguardo. Anzi, a ben vedere - si legge - l’intervento così eseguito ha aggravato la situazione, procurando, lungo la linea delle porte, un dislivello di gioco superiore a quello ammesso dal pertinente regolamento impianti sportivi che esclude l’ammissibilità di avvallamenti o dossi di entità superiore ai 3 centimetri. Ne consegue l’effettiva situazione di irregolarità, e non di mera impraticabilità, del terreno di gioco in relazione alle porte".

Alla luce di questo, la Sangiovannese opterà per ricorrere al collegio di garanzia del Coni affidando ai legali Lucio Curzi e Giuseppe Vescuso la propria posizione. Il ricorso sarà presentato entro la prossima settimana.

Massimo Bagiardi