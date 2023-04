Porte basse, la Sangio è incerta sul ricorso

di Massimo Bagiardi

In casa della Sangiovannese non si sono del tutto spenti gli echi della sentenza, arrivata giovedì, che ha condannato la società di piazza Arduino Casprini alla sconfitta a tavolino con il Grosseto, che alla corte federale di appello aveva presentato ricorso per ottenere lo 0-3 a causa dell’altezza non regolamentare – 9 centimetri in meno – delle due porte, poi rimesse in sesto con un solco scavato lungo la linea. Martedì 4 aprile il giudice sportivo aveva rigettato il tutto, la società maremmana non si è data per vinta tentando di giocare un’altra carta risultata poi vincente all’atto pratico. Per il momento non sono uscite le motivazioni che hanno indotto gli organi federali a ribaltare l’1-1 che aveva decretato il rettangolo verde, proprio per questo uno dei massimi vertici azzurri come Maurizio Minghi prende tempo su di un possibile nuovo ricorso al collegio di garanzia del Coni. "Chi ha preso questa decisione – afferma il dirigente – si è assunto una grande responsabilità creando un precedente sul quale, sono certo, in futuro le società faranno leva per presentare ricorsi su ricorsi riguardo situazioni non chiare messe in atto dalla terna arbitrale. Si è clamorosamente sbugiardato il direttore di gara, colui che ha l’assoluto potere su quanto accade nel rettangolo verde. Se faremo o meno ricorso al collegio del Coni? Ancora devono uscire le motivazioni su quanto è stato deciso, le leggeremo attentamente assieme al nostro legale e, solo dopo, vedremo se sarà o meno il caso di presentare una nuovo ricorso. Non è una questione di soldi, questo tengo a sottolinearlo, devono però esserci delle cose sulle quali poterci attaccare. Non appena saranno pubblicate avremo comunque 10 giorni di tempo per poterle studiare, ora come ora non sono nelle condizioni di dare una risposta definitiva. Adesso, però, torniamo a concentrarci sul campo perché la partita con il Seravezza potrebbe per davvero consegnarci in caso di successo la permanenza in categoria".

Domani, alle 15, al Fedini, sarà la volta della formazione versiliese dell’ex viola Christian Amoroso sopra di un punto ai ragazzi di Firicano. Non ci sono grosse defezioni, l’unico sicuramente assente sarà il centrocampista Alessandro Poli che, molto probabilmente, non potrà più essere in campo per un guaio muscolare nemmeno per le restanti due gare di campionato.