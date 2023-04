Pony Master Show a San Zeno È il primo fine settimana di gare

AREZZO

Non si fermano gli eventi all’Arezzo International Horse. Messe ormai in archivio con grande successo l’edizione 2023 del Toscana Tour e la prima tappa dell’Italian Champions Tour, per due weekend consecutivi saranno adesso protagonisti a San Zeno i giovanissimi dell’equitazione italiana. Questa settimana i riflettori sono puntati sulla parte ludica del Pony Master Show che vedrà nei campi in sabbia Vasari, Dante e Petrarca centinaia di bambini cimentarsi in varie discipline, tra cui pony games, dressage, welcome. Ci sarà anche il Campionato Italiano di Mountain Games individuale. Sono già arrivati nelle scuderie dell’Arezzo Equestrian Centre oltre 500 pony e le gare andranno avanti senza interruzione fino a martedì 25 aprile. Il week end successivo e fino a lunedì primo maggio di scena sempre il Pony Master Show, ma questa volta riservato alle discipline del salto ostacoli e del Completo dove si potrà vedere all’opera i migliori binomi italiani giovanili. Un’altra grande galoppata per i dirigenti dell’Arezzo International Horse abituati ormai ad ospitare e organizzare eventi di grande spessore.

"Si passa dai big dell’equitazione a livello mondiale – dice Riccardo Boricchi patron dell’Arezzo Equestrian Centre – alle nuove promesse. Questa settimana con oltre 500 pony iscritti ci saranno le gare ludiche, la prossima settimana con oltre 1000 pony le discipline del Salto Ostacoli e del Completo. Sarà una sorta di preparazione per le Ponyadi che si terranno a fine luglio". E anche questo ultimo evento, una sorta di Olimpiade per i ragazzini di tutte le regioni italiane, si dovrebbe sempre svolgere all’Arezzo International Horse, una struttura tra le più quotate d’Europa che ospita ogni settimana eventi equestri di grande richiamo. Come sempre l’ingresso sarà gratuito e aperto a tutta la cittadinanza.

So.Fa.