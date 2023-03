Polvani e Lazzarini si confermano Settembrini c’è

TROMBINI 6. Qualche uscita da brividi, ma nel complesso fa buona guardia e finisce nuovamente imbattuto. PERICOLINI 6. Rinuncia a spingere ma cura bene la fase difensiva (20’ st CANTISANI 5,5. Nell’ultima mezz’ora l’Arezzo abbassa il baricentro e questo non lo avvantaggia).

POLVANI 6,5. Guida la retroguardia con sicurezza: dalle sue parti non si passa.

LAZZARINI 6,5. Torna titolare e risponde con l’ennesima prova solida della sua ottima stagione. ZONA 6,5. Ha il merito di disegnare l’assist per il vantaggio di Gucci. Meno appariscente, ma concreto.

FOGLIA 6. Qualche imprecisione insolita nel palleggio, compensata dalla consueta abnegazione (34’ st CASTIGLIA 6. Mette l’esperienza al servizio della squadra nei minuti finali).

DAMIANI 5,5. È un mediano più di lotta che di governo e difatti la sua regia risulta monocorde (1’ st BIANCHI 6. Fa meglio del compagno di reparto, unendo all’interdizione una maggiore propensione alla regia).

SETTEMBRINI 6,5. Il capitano esce alla distanza, recuperando e giocando palloni in quantità industriale. BRAMANTE 6. Parte male ma cresce gradualmente, fino a sfiorare il gol (20’ st RISALITI 6. Si piazza dietro per difendere il vantaggio e assolve al compito).

GUCCI 7. Ha il merito di scattare sul filo del fuorigioco e superare il portiere umbro in uscita per il gol che vale i tre punti. Decisivo. PATTARELLO 5,5. Va a folate, ma non basta per determinare: incompiuto (27’ st CONVITTO 5,5. Fa in tempo a non concretizzare un paio di ripartenze).