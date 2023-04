Polvani alza il muro Soffre Pretato Pattarello impreciso

TROMBINI 6,5. Sempre sicuro, soprattutto quando deve sbrogliare quattro corner consecutivi degli ospiti.

PRETATO 5. Del terzino non ha nulla e difatti soffre maledettamente, soprattutto in costruzione (12’ st PERICOLINI 6. Mezz’ora abbondante senza infamia e senza lode).

LAZZARINI 6,5. Consueta applicazione in difesa e personalità con la palla tra i piedi.

POLVANI 6,5. Alza il muro e anche per gli attaccanti romani non c’è niente da fare.

ZONA 5,5. Più imprecisioni del solito, unite a un’inconsueta frenesia nelle giocate.

FOGLIA 5,5. A corrente alternata. Nel complesso troppe imprecisioni non da lui (33’ st GADDINI sv)

BIANCHI 6. Prova a dare ritmo e geometrie. Non sempre ci riesce.

SETTEMBRINI 5,5. Il capitano non trova mai la posizione, restando a cavallo tra mediana e attacco. Il gioco suo e della squadra ne risente (12’ st CASTIGLIA 5,5. Il suo ingresso non incide granché e l’Arezzo finisce per perdere distanze e organizzazione).

CANTISANI 6. Sua la migliore occasione amaranto nella ripresa, con un bel tiro che s’infrange sul palo e grida vendetta (12’ st CONVITTO 5,5. Stavolta il suo ingresso non cambia le sorti della gara).

GUCCI 6. Gli arriva una palla giocabile e per poco non fa centro. Poi sportella con i centrali avversari senza trovare il guizzo vincente.

PATTARELLO 5. Fa e disfa. Al momento di concretizzare stecca sempre (38’ st BRAMANTE sv)

All. INDIANI 6. La squadra sembra già con la testa allo scontro diretto, anche se ai punti avrebbe meritato qualcosa in più.

Luca Amorosi