Poker di vittorie per l'Amen Sba che espugna il campo capolista Prato Dragons

Federico Fornara

Arezzo, 27 marzo 2023 – Tante emozioni alla Palestra Toscanini di Prato dove l'Amen Scuola Basket Arezzo riesce a piazzare la zampata vincente e conquistare due punti sul campo della prima della classe come era già successo a Cecina. Recuperato Fornara dopo lo stop di settimana scorsa che nonostante un duro colpo durante la partita è il miglior realizzatore della SBA.

I padroni di casa cominciano la partita con tre triple consecutive, Arezzo dopo un time out di coach Evangelisti chiamato sull'11-6 per Prato, comincia ad entrare in ritmo ma Mascagni è implacabile e guida i suoi al +7 con cui si chiude il primo quarto (23-16). L'Amen è comunque dentro la gara e con due triple di Pelucchini e Provenzal prima impatta a quota 25, poi con lo stesso Provenzal firma il primo sorpasso amaranto (25-27 al 23'). La partita prosegue in equilibrio fino all'intervallo con la SBA che tiene la testa avanti per un punto (33-34).

Al rientro dagli spogliatoi Magni e Salvadori segnano due triple che ribaltano il punteggio ma Fornara e Veselinovic rispondono con la stessa moneta, così i ragazzi di coach Evangelisti dopo 4 minuti sono ancora avanti 39-42. Mascagni si carica le responsabilità offensive della propria squadra, mentre tra gli amaranto è Fornara a punire la difesa avversaria. Una tripla di Smecca allo scadere rompe la parità dando 3 lunghezze di vantaggio alla squadra di casa (54-51 al 30').

Prato ad inizio ultimo quarto appoggia il gioco su Magni che si conferma ottimo realizzatore permettendo alla squadra di casa di mantenersi qualche punto avanti. I secondi scorrono con le squadre che non riescono ad essere precise in attacco, Fornara suona la carica con la tripla del pareggio, 62-62 con 3'30" da giocare, poi dalla lunetta risponde al solito Magni.

Dalla lunetta Prato si porta sul 66-64 a 90 secondi dalla fine, poi sono due magie in penetrazione di Toia a lanciare Arezzo avanti 66-68 perchè in difesa sono due ottimi recuperi a bloccare la corsa della squadra di casa. Sul fallo sistematico Provenzal non sbaglia e sigilla il 70-66 a 15" dalla fine. Dall'altra parte Arezzo commette fallo su Pacini che realizza il primo tiro libero ed è rapido nel conquistare il rimbalzo sul secondo, il suo piazzato da due riporta la Sibe ad una lunghezza di svantaggio.

Un nuovo fallo su Toia manda il playmaker della SBA in lunetta, dopo il primo errore il secondo libero viene sbagliato deliberatamente non permettendo a Prato di avere una soluzione di tiro, la sirena suona e l'Amen può festeggiare un successo strappato con determinazione in un campo molto difficile.

Con questi due punti i ragazzi di coach Evangelisti agganciano in classifica la Virtus Siena e si preparano ad affrontare due incontri casalinghi consecutivi a partire da quello di Sabato 1 Aprile alle 19 al Palasport Estra contro Valdisieve, una partita dove non abbassare la guardia per provare a giocarsi tutto nelle ultime tre giornate di stagione regolare.