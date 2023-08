Poker dell’Aquila con una doppietta di Carnevali

L’Aquila cala il poker nel pomeriggio torrido al Brilli Peri battendo 4- 1 una buona Baldaccio Bruni che per almeno un’ora ha tenuto bene il campo. Nell’amichevole il nuovo Montevarchi ha schierato in avvio Spurio tra i pali, Stefoni, Francalanci e Artini in difesa, Morosi e Casagni sulle corsie esterne nel centrocampo completato da Muscas e Pardera. Davanti, Benucci agiva da rifinitore dietro Carnevali, tra i più in palla dei suoi, e Croci. Partono bene i padroni di casa e proprio Samuele Carnevali sfiora subito il vantaggio che, invece, a sorpresa ottengono gli ospiti con Giorni, abile a trasformare al 19’ la punizione a due in area concessa per un intervento del portiere con le mani sul retropassaggio di Francalanci ritenuto volontario. Subito il gol i valdarnesi non creano troppe occasioni e solo nella ripresa, complici i cambi, ritrovano fluidità di manovra, pareggiando su rigore al quarto d’ora con Carnevali, dopo un palo colpito dalla Baldaccio con Boriosi, e passando in rapida sequenza ancora con i giovani Ciravegna e Lorenzini e di nuovo con Carnevali. Un test, superato in maniera positiva dagli aquilotti che al 60’ hanno visto esordire il jolly difensivo Nannini, mentre l’attaccante Jukic dovrebbe essere pronto per la sfida di Coppa Italia del 27 agosto con il Figline. In tribuna la presenza di un folto gruppo di giocatori del Terranuova Traiana venuti a salutare il loro ex allenatore Calori che ha commentato così l’esito del test: "Le sensazioni sono buone anche se il lavoro da fare è tanto. Mi sono piaciute l’applicazione e il piglio mostrati nel secondo tempo davanti a un ottimo avversario".

Giustino Bonci