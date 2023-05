Pioggia del Pineto: tre reti a raffica

3

AREZZO

1

(3-4-1-2): Mercorelli; Pica, Ceccacci, Nonni; Traini, Forgione, Di Filippo, Della Quercia; Emili (37’ st Braghini); Allegretti (21’ st Njambe), Maio.

A disposizione: D’Egidio, Marchegiani, Consorte, Piccioni, Capaldo, Lucarini, Del Mastro.

Allenatore: Amaolo.

AREZZO (4-3-3): Trombini; Pericolini, Polvani, Risaliti, Zona (33’ st Lazzarini); Foglia (10’ st Damiani), Bianchi, Castiglia (16’ st Convitto); Bramante (16’ st Gucci), Persichini, Cantisani (1’ st Pattarello).

A disposizione: Di Furia, Viti, Settembrini, Arduini.

Allenatore: Indiani

ARBITRO: Arcidiacono di Acireale (Castaldo–Chianese).

RETI: pt 7’ Della Quercia, 25’ Forgione, 38’ Allegretti; st 19’ Pattarello.

Note: spettatori 300 circa. Recupero: 1’+ 5‘. Angoli: 5-4. Ammoniti: pt 41’ Castiglia, 41’ Di Filippo; st 34’ Nonni.

Un Arezzo in balìa dell’avversario per oltre un’ora, si sveglia tardi e viene eliminato dalla poule scudetto. A Pineto gli amaranto potevano permettersi anche una sconfitta di misura per accedere alle semifinali, invece sono stati sovrastati per buona parte della gara dagli abruzzesi che si sono imposti per 3-1 risolvendo la pratica già nel primo tempo e confermandosi bestia nera del Cavallino che già avevano fatto fuori dalla Coppa Italia. Sono i biancazzurri ad accedere alle semifinali. La rete di Pattarello nella ripresa aveva illuso, ma è stata un fuoco di paglia, in un pomeriggio complessivamente sottotono. E, così, il sogno scudetto degli amaranto termina in riva all’Adriatico.

L’avvio è subito in salita per gli amaranto che al 5’ vanno in svantaggio. Della Quercia lascia partire un bolide da fuori area che si infila sotto la traversa. L’Arezzo sbanda e rischia di subire il raddoppio intorno al quarto d’ora: Trombini è decisivo in uscita su Emili. E’ il preludio al raddoppio che arriva al 24’: Della Quercia sfonda a destra e centra per il rimorchio di Forgione, girata chirurgica che non lascia scampo a Trombini. In campo è supremazia biancazzurra e prima dell’intervallo il Pineto cala il tris: Allegretti beffa Trombini dopo un rimpallo fortunoso. Nella ripresa Indiani ridisegna l’attacco inserendo Gucci, Pattarello e Convitto per dare la scossa e la mossa sortisce effetto perché, dopo aver rischiato di subire il poker, è proprio Pattarello ad accorciare le distanze con una splendida parabola morbida di sinistro. Il 3-1 riaccende le speranze di qualificazione. Ma è una pia illusione. Il Pineto va avanti, la stagione dell’Arezzo invece finisce qui.

Andrea Lorentini