Petrarca nono posto in serie C

La Ginnastica Petrarca archivia il campionato di serie C di ginnastica ritmica con un nono posto. La terza e ultima prova è andata in scena a Padova e ha visto sfidarsi ben quarantasei squadre, con le ragazze della società aretina che hanno raggiunto un buon piazzamento. La formazione ha mostrato significativi margini di crescita rispetto alle due prove precedenti e ha trovato maggior consapevolezza delle proprie potenzialità a testimonianza della bontà del percorso di allenamento impostato dalle allenatrici Benedetta Moroni e Francesca Lapi insieme ad Anna Bigi, ad Aurora Peluzzi e alla coreografa Stefania Pace. La prova di Padova ha registrato le ottime prestazioni soprattutto di Maria Sole Giannini e di Anna Batistini che si sono piazzate, rispettivamente, sesta alle clavette e settima alla palla, risultando dunque tra le migliori della serie C nei due attrezzi.

La turnazione in pedana è stata poi completata da Elena Petruccioli al nastro e da Giada Innocenti al cerchio che hanno vissuto una positiva esperienza di crescita e di confronto che risulterà utile a partire già dai campionati individuali in programma nei prossimi mesi.