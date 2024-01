Petardo stordisce un fotografo, squalificata per un turno la curva dell’Arezzo

Arezzo, 18 gennaio 2024 – L'esplosione di un petardo «di elevata potenza» in campo, vicino ad un fotografo (che è rimasto stordito), in occasione della gara di serie C Ancona- Arezzo, ha portato il giudice sportivo a squalificare per un turno la Curva Sud dell' Arezzo, in occasione della prossima gara casalinga. È quanto si legge della delibera diffusa dalla Lega Pro.

L' Arezzo è stato sanzionato anche con 1.000 euro di ammenda. «Tali fatti», spiega il giudice sportivo, «sono contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza» e «hanno rappresentato un rilevante rischio per l'incolumità dei tesserati e degli addetti ai servizi». La gara con la Curva Sud chiusa sarà Arezzo-Entella del prossimo 4 febbraio