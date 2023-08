Perugia in quinta con il Sansepolcro Di Serio e Seghetti non si fermano

di Fabio Patti

Un buon Perugia batte 5-0 i ragazzi di Bricca (nella foto). Per il Sansepolcro due partite in due giorni non erano certo il massimo. I bianconeri arrivavano dall’aver vinto mercoledì sera a Castiglion Fiorentino, contro i viola della Castiglionese per 4-1, dopo meno di 24 ore il secondo incontro. Il Perugia ha dimostrato, in particolar modo davanti, di avere le carte in regola: Seghetti, classe 2004 e Di Serio, 2001, hanno le possibilità per far male a chiunque. Soprattutto Seghetti ha spunti di altra categoria. Bene Luchunas fino a che è stato in campo. Un involontario intervento di Ferri Marini, proprio su di lui, per poco non innesca una bella rissa che, per un’amichevole, sarebbe stato il top.

Mister Baldini tiene in panchina alcuni giocatori del passato campionato di serie B, mentre Bricca fa giocare un po’ tutti, tenendo sempre in campo Mariucci e Pedrelli con quest’ultimo prima centrale, poi a sinistra, nel reparto arretrato dello schieramento bianconero. E domani per il Sansepolcro un altro triangolare a Montone con la locale squadra ed il Lama. Il Perugia all’Egidio Capaccini di Pieve S. Stefano, dove è in ritiro, ha evidenziato molti giovani. Subito in gol la squadra del Grifo al 1’ con Di Serio, poi Guerri, si rende protagonista di alcuni interventi importanti, sino al 31’, quando è costretto a capitolare ancora su Di Serio. Ci pensa Seghetti al 40’ a segnare la terza rete umbra.

Nella ripresa un Sansepolcro nuovo per 811 e Perugia nuovamente in gol con Seghetti al 63’. Baldini fa entrare parte della vecchia guardia che va in rete con Luperini all’81’, mentre impressiona per la precisione il centrocampista Francesco Lisi. Un buon pubblico, arrivato anche dalla vicina Perugia, ha seguito con attenzione il match che è stato significativo per entrambe le squadre.