Persichini-Settembrini Pareggio a Poggibonsi

La squadra di Paolo Indiani (premiato dalla società di casa prima del fischio d’inizio) chiude la stagione regolare con un 2-2 al cospetto della terza forza e si concentra adesso sulla poule scudetto. Proprio a un passo dall’intervallo, su Persichini servito dalla bandierina da Convito: 0-1. Ospiti propositivi anche in avvio di ripresa: Bruni è pronto. Convitto gira verso la rete e il pallone sorvola di poco la traversa. Ma il Poggibonsi reagisce. Riccobono pesca Camilli che cade in area dopo il contatto con Risaliti. È rigore e dal dischetto Riccobono spiazza Viti: 1-1. Sullo slancio Regoli manca di un niente il raddoppio e invece a compiere il sorpasso è la capolista. Settembrini divora il campo in maniera indisturbata e segna al 67’ il gol dell’ex: 1-2. Gucci ha sul piede il tris, però centra il legno. Nel recupero Gistri impegna severamente Viti, che capitola tuttavia sulla bordata dalla distanza di De Santis al 93’ per il definitivo 2-2.

Paolo Bartalini