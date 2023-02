Persichini e Gaddini in dubbio per domenica

Dopo la giornata di riposo di ieri, più meritata che mai, la prima squadra amaranto torna al lavoro oggi per una doppia seduta: probabile lavoro defaticante per chi ha battagliato nel pantano di Ponsacco, più intenso per chi non ha giocato o è subentrato. A tenere banco sono soprattutto le condizioni di Persichini e Gaddini: il primo ha disputato solo un tempo contro i pisani, mentre il secondo non è stato neppure convocato. Indiani ha ammesso che entrambi hanno accusato problemi di schiena nei giorni scorsi: se il numero 9 ha stretto i denti giocando con delle infiltrazioni, il miglior marcatore è stato tenuto precauzionalmente a riposo nella speranza che si possa allenare regolarmente questa settimana per tornare a disposizione già domenica contro il Città di Castello. Entrambi restano quindi da valutare. Diverso il discorso di Bianchi, non convocato domenica solo perché reduce dallo stage con la Rappresentativa di serie D e sicuramente pronto a rientrare a pieno regime.