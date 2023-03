Perez-gol, colpo salvezza per il Montevarchi

vis pesaro

0

montevarchi

1

VIS PESARO (3-5-2): Farroni; Gega (18’st Ghazoini), Tonucci, Bakayoko (37’st Garau); St. Clair, Aucelli (28’st Ngom), Valdifiori, Di Paola (28’st Pucciarelli), Zoia; Fedato, Gerardi. A disp: Campani, Gavazzi, Rossoni, Enem, Borsoi, Astrologo, Sanogo, Coppola, Parodi. All. Brevi

MONTEVARCHI (3-4-1-2): Giusti; Tozzuolo, Gennari (36’st Chiti), Bertola; Cerasani, Amatucci (37’st Nador), Mussis, Lischi; Giordani; Perez (16’st Biagi), Italeng (25’st Kernezo). A disp: Mazzini, Rossi, Boncompagni, Fiumanò, Mané, Rovaglia, Silvestro, Marcucci, Enyan, Pietra. All. Banchini

Arbitro: Taricone di Perugia

Reti: 25’pt Perez

Note: serata fresca e umida; terreno di gioco accidentato; paganti 392, abbonati 598, incasso non comunicato; espulso Giordani; ammoniti Farroni, Gennari, Aucelli, Giusti, Gega, Zoia, Gerardi, Biagi; angoli 1-4 ; rec. 1’+7’.

PESARO – Tre punti di platino. Che infondono fiducia e ricompattano la classifica. In una notte dolce come il miele. Il Montevarchi sale a quota 27 punti e lo fa con una rete di Perez nel primo tempo, lo stretto indispensabile per avere la meglio su una Vis Pesaro in caduta libera e contestata dai propri tifosi durante e dopo la gara. Gioiscono invece i supporter arrivati da Montevarchi, uniti in un abbraccio ideale con Amatucci e compagni. La cronaca. I valdarnesi scendono in campo con un piglio arrembante, a riprova la discesa sulla sinistra di Italeng che Bakayoko sbroglia sul più bello (3’). E c’è spazio per un gol-no gol di Perez, bravo a bruciare sul tempo Tonucci (5’): il pallone, al netto delle recriminazioni dell’Aquila, non sembra avere varcato la linea di porta. A dire il vero, anche i biancorossi possono recriminare, ma per un penalty (Zoia atterrato da Giordani) che Taricone non concede (10’). La gara è vibrante, e il diagonale di Amatucci che Farroni devia in angolo (12’) sa di antipasto per un gol che arriva al 25’: serpentina in area pesarese di Amatucci, fino a quel momento il migliore in campo, poi conclusione da fuori di Mussis che Farroni respinge, infine tap in vincente di Perez (in posizione regolare). La Vis, dal canto suo, fa ben poco per pareggiarla, eccezion fatta per una punizione di Di Paola che finisce almeno un metro alla destra di Giusti. Ed è proprio il portiere rossoblù a neutralizzare il penalty che Gerardi conquista (Cerasani lo sgambetta in area) e Fedato calcia male, anzi malissimo. Un episodio, questo, che dà linfa vitale agli uomini di Banchini, che nel secondo tempo tengono in mano il pallino del gioco, anche se il gioco latita da entrambe le parti. E il secondo giallo rimediato da Giordani (60’) non sposta alcunché, perché di fatto gli uomini di Brevi non riescono mai a rendersi pericolosi dalla trequarti in su, se non con una conclusione centrale di St. Clair (61’) e con un’incursione dell’ex Lucchese Fedato finita addosso a Giusti (74’). Per il resto, la partita scivola sui binari della buonanotte. Bilancio finale: Il Montevarchi festeggia, per la Vis è l’ennesima notte insonne.

Riccardo Spendolini