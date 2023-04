Pedicone trascina la Fides al successo

A tenere alta la bandiera dello sport cittadino ci pensa la Wetech’s Fides Montevarchi che nell’ultimo turno di serie C Silver di basket batte 66-59 la diretta concorrente Cus Pisa e conquista la vetta del girone toscano in solitudine. A quattro giornate dal termine della stagione regolare, quindi, i gialloverdi di coach Riccardo Paludi comandano la classifica con 42 punti e cullano il sogno di tornare in C Gold. Brilla, dunque, la stella del team "a km zero" formato quasi completamente da atleti fatti in casa e che dimostrano attaccamento fortissimo ai colori. Nello scontro diretto con gli universitari pisani, con i quali condividevano il primato, Dainelli e compagni hanno giocato con estrema intensità sin dalla prima palla a due, gettando le basi del successo già nel secondo quarto con un allungo determinante. Al rientro sul parquet dall’intervallo lungo, i fidessini amministrano la gara e riescono sempre a rintuzzare i tentativi di rimonta degli avversari. Nel tabellino Wetech’s da segnalare i 17 realizzati da Pedicone in una bella prova d’orchestra.