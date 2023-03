Pecorari: "Con Indiani non ci fermiamo mai"

di Luca Amorosi

È stata una domenica diversa, senza calcio giocato per la sosta in serie D. Per l’Arezzo un problema o un’opportunità? Lo abbiamo chiesto al preparatore atletico amaranto Maurizio Pecorari. "Avessimo potuto scegliere avremmo continuato a giocare – esordisce – perché i dati fisici, confermati dai risultati, ci parlano di una squadra che sta benissimo e che ha tutto da perdere a staccare la spina. Credo, però, che i ragazzi abbiano raggiunto una maturità tale da non avere cali fisici o mentali al rientro". Pecorari scende poi nel dettaglio del lavoro di questi giorni: "Abbiamo predisposto un lavoro di mantenimento degli standard fisici e incentrato sulla forza muscolare. Con alcuni giocatori, poi, abbiamo svolto programmi di lavoro individuale alternativi per superare qualche piccolo acciacco".

Il riferimento è anche a Gaddini, Persichini e Poggesi che non hanno giocato nelle ultime uscite: "A meno di sorprese, al più tardi domani dovrebbero tornare tutti a disposizione di Indiani", afferma il preparatore.

A proposito del tecnico, che Pecorari ha imparato a conoscere in questi mesi, ne parla così: "Mi ha colpito in positivo l’intensità che richiede a ogni seduta, anche durante la parte tecnico-tattica. Ma mi sono adeguato subito e mi trovo benissimo con lui e il resto dello staff. Un grande aiuto ce lo danno anche i ragazzi, che hanno sempre lavorato sodo senza mai sbagliare un allenamento. I risultati alla lunga ci stanno dando ragione".

Una sfida ulteriore è stata portare nelle condizioni fisiche migliori chi è arrivato a stagione in corso: "Anche in questo caso ha contribuito la professionalità di ragazzi come Gucci o Foglia, per dirne due. Al primo mancava il lavoro con la palla quindi abbiamo dovuto moderare i carichi e portarlo gradualmente al top. Con Foglia invece ho un ottimo rapporto dai tempi della Battaglia Totale: conoscendolo bene ho capito quali esercizi specifici potevano servirgli di più ed è andata meglio di ogni previsione".

La Battaglia Totale, appunto, è rimasta nel cuore di Pecorari, che ora potrebbe raggiungere un altro grande traguardo con l’Arezzo: "Ricordo ancora il ritorno da Carrara nel 2018 e oggi, ogni volta che vedo la curva sud, sogno il momento in cui potremo festeggiare con i tifosi il ritorno in C. Sono cresciuto tra curva e maratona, per cui vincere a casa propria sarebbe qualcosa di speciale".