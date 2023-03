Patron Iacomoni scuote la Sansovino "Ora recuperiamo"

MONTE SAN SAVINO

Frenata Sansovino nelle ultime due gare, sconfitta e addio imbattibilità in Casentino e risultato ad occhiali nello scontro di domenica alle Fonti col Lornano Badesse hanno praticamente, a 3 partite dal termine del torneo di Promozione girone D, quasi azzerato la possibilità di lottare per il primato. E dire che proprio nell’ultimo turno la capolista Asta Taverne ha abdicato per la terza volta in campionato mantenendo però un vantaggio di 8 punti (48 contro i 40 dei savinesi). Troppi i pareggi della Sansovino, e dire che proprio domenica, contro un buon Lornano Badesse, la squdra di Marco Iacomoni ha ben giocato ma non è riuscita a concretizzare le occasioni e probabilmente non è stato concesso un rigore abbastanza evidente. La stessa Sansovino ha mantenuto 8 lunghezze di vantaggio sulla terza Casentino che, tra l’altro, deve ancora osservare un turno di riposo.

Così si è espresso il patron Alessandro Iacomoni: "La squadra vista all’opera col Lornano Badesse ha ben giocato è mancato forse un rigore e la precisione in zona gol. Il mio auspicio è che le ultime tre gare corrispondano ad altrettanti successi che anche se non dovessero servire per il primato consentirebbero di mantenere la forbice degli 8 punti di vantaggio, se non addirittura aumentarli, sulla terza perché se così fosse non verranno disputati i play-off del girone ma la squadra giocherebbe semifinale ed eventuale finale con squadre di altri gironi per accedere in Eccellenza. Serve adesso tanta umiltà".

Giorgio Pulzelli