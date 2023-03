Pasqui e D’Abbrunzo protagonisti E l’Alberoro torna a sorridere

alberoro

2

san quirico

1

ALBERORO: Santicioli, Bartoli, Polvani, Bindi M., Chiasserini, Bicchi, Jaupaj (38’ st Vichi), Galantini, Pasqui, D’Abbrunzo, Volpi. Allenatore: Luca Giusti.

SAN QUIRICO: Bulut, Franchetti, Seghedoni (21’ st Machetti), Castillo (22’ st Cerbone A.), Cerbone S., Stolzi, Romanini, Pasquini, Vento (11’ st Netti), De Patre, Layani (26’ st El Guerouani).

Allenatore: Alessio Miliani.

Arbitro: Iacopo Franchi di Firenze.

Reti: pt 25’ Pasqui; st 30’ D’Abbrunzo, 36’ De Patre

ALBERORO – Torna a sorridere l’Alberoro dopo tre ko consecutivi e lo fa nell’anticipo di Promozione, mettendo al tappeto il San Quirico penultimo e dando indirettamente un mano al Pratovecchio, fanalino di coda che insegue i senesi a meno tre. A rompere gli indugi è Pasqui, bravo a deviare di testa una pennellata di Chiasserini, permettendo all’Alberoro di andare al riposo avanti di una rete.

La ripresa si apre con i padroni di casa che controllano e approfittando di un errore difensivo – un pallone letteralmente lasciato dalla difesa giallorossa – D’Abbrunzo ne approfitta per andare in contropiede e depositare in fondo al sacco il gol del 2-0. Per il San Quirico è una autentica mazzata, con l’unica scossa che arriva attorno al 30’ del secondo tempo quando De Patre risolve una mischia in area nata sugli sviluppi di una punizione dalla trequarti. Al triplice fischio è festa per l’Alberoro che raggiunge il Montagnano a quota 26 punti e vede il quarto posto lontano solo due lunghezze.