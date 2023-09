Parte una nuova stagione di CALCIO anche per i fischietti AIA

Oltre 200 associati, die cui 19 donne, per una sezione che annovera 67 fischietti under 24. Sono alcuni dei numeri sella sezione aretina dell’Aia, l’associazione arbitri di calcio presieduta da Sauro Cerofolini che dallo scorso luglio è tornata di fatto al lavoro a pieno regime in vista della nuova stagione. Di fatto gli allenamenti non sono mai finiti per i fischietti aretini, in particolar modo per chi è stato già chiamato all’esordio stagionale, ovvero a dirigere incontri nei tornei professionistici. Punta di diamante della sezione è sicuramente Manuel Volpi fischietto impegnato ormai in pianta stabile da alcune stagioni in serie A e serie B insieme agli assistenti Niccolò Pagliardini e Marco Scatragli, anche loro ormai veterani dei massimi tornei calcistici italiani.

Scendendo in Lega Pro ecco poi Erminio Cerbasi e Lorenzo Maccarini mentre nella Can D, ovvero la commissione che si occupa della serie D, figurano Flavio Barbetti, Juri Gallorini, Diletta Cucciniello e Andrea Pacifici. Tra gli osservatori, nei ruoli che interessano torneo nazionali, ecco Tommaso Ceccarini, Saverio Romano, oltre a Ciro Camerota, Sandro Sarri Una sezione in crescita quella aretina, in attesa poi del nuovo corso arbitri che partirà a breve e che ha come obiettivo quello di portare nuova linfa all’interno dell’Aia e della sede di viale Gramsci.