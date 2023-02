Parla baby Cesaretti "Mi adatto a tutto per questa squadra"

SAN GIOVANNI

Tra i giocatori dal rendimento più continuo troviamo il terzino destro Andrea Cesaretti, classe 2002. Anche a Poggibonsi ha fatto la sua più che onesta partita, peccato per una botta in fronte che gli ha procurato qualche punto di sutura: "Purtroppo in uno scontro aereo ho rimediato a metà primo tempo una gomitata che mi ha procurato un taglio in fronte, fortunatamente mi permette di lavorare senza problemi e se il mister lo vorrà sarò completamente a disposizione". Un rendimento fino a oggi all’altezza della situazione: "Sono contento di quanto ho fatto fino a questo punto, magari domenica non mi sono potuto esprimere al massimo del mio rendimento perché sono stato condizionato dalla botta presa".

Finora ha sempre giocato terzino destro, può però occupare anche altri ruoli all’interno della: "Io nasco come difensore centrale, sono stato spostato per necessità a terzino destro ma a me piacerebbe fare anche il braccetto della difesa a tre. Mi adatto, insomma, a qualunque situazione purché il mister lo ritenga necessario". Migliorare in fase propositiva: è questo uno degli obiettivi che si è prefissato: "Sì, ci sto lavorando soprattutto dall’arrivo di Vanni servono più cross possibili in area e negli ultimi 30 metri devo fare assolutamente di più". Domenica altra gara importantissima con l’Orvietana, tre punti consentirebbero di stare ancor più al riparo dalle zone pericolose: "Come obiettivo ci siamo prefissati 45 punti. Domenica sarà nostro intento centrare il successo".

Massimo Bagiardi