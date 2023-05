Pari Valdichiana: ora c’è la Settignanese

Il Valdichiana si aggiudica il pass per la finalissima regionale. La formazione del direttore sportivo Luca Bichi e del tecnico Mirko Baroncini ottiene il pass grazie al pareggio, 1-1, interno contro il Ponte d’Arbia. La finale playoff vede il Valdichiana passare in vantaggio dopo pochissimi minuti grazie alla rete di Magnanensi. I chianini controllano, gestiscono il match e provano a non incorrere in pericoli ma il Ponte d’Arbia è un avversario ostico ed ecco che trova il pareggio nella ripresa.

La formazione espressione di Marciano e Cesa vola alla fase finale dei playoff e dovrà affrontare la vincente di Settignanese-Audace Galluzzo che ha visto i primi passare in virtù del miglior piazzamento al termine della stagione. Domenica prossima ecco quindi la super sfida tra Valdichiana e la fiorentina Settignanese in campo neutro, presumibilmente in Valdarno.