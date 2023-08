Pari a San Giovanni: Massai e Regolanti ci provano

Sangiovannese e Foiano chiudono la loro prima amichevole pre-campionato sullo 0-0. È calcio d’agosto, i due mister sperimentano in vista delle gare ufficiali previste per fine mese. Nella Sangiovannese non c’è il terzino destro Ratti, fermo per una contrattura, e così Gabriele Bencivenni opta per il 4-3-3 con un tridente offensivo formato da Zhar a sinistra, Iaquinta nel mezzo e Caprio a destra. Stesso schieramento per gli amaranto di Zacchei che orfani di Biagi, non è nemmeno in panchina, provano a creare grattacapi in attacco con Berneschi a destra, Adami riferimento centrale e Betti a sinistra. I grossi carichi si fanno sentire nelle gambe dei giocatori locali che rischiano, nel primo tempo, di capitolare in tre occasioni anche se, negli istanti finali, è Massai tra gli azzurri a vedersi respingere praticamente sulla linea di porta una conclusione a botta sicura.

Nella ripresa c’è la consueta girandola delle sostituzioni, i ritmi vanno calando e la stanchezza prevale su tutto, soprattutto nella seconda parte della frazione. Si nota in due occasioni l’azzurro Regolanti che per bravura del portiere ospite e un pizzico di imprecisione non gonfia la rete avversaria. La giornata odierna servirà per staccare e riprendere fiato in vista di un’altra settimana di preparazione al prossimo campionato. Insomma, c’è tanto da lavorare e visto il periodo ci mancherebbe altro.

Massimo Bagiardi