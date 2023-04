Paolo Indiani è "L’altro mago di Certaldo" Una pagina intera ieri sulla Rosea

Paolo Indiani è l’uomo del momento. Nella speranza di potersi presto lasciare andare ai festeggiamenti, il tecnico amaranto fa parlare di sé anche a livello nazionale: la Gazzetta dello Sport gli ha infatti dedicato una intera pagina, celebrando quello che potrebbe essere il suo decimo successo in carriera. La rosea lo ha intervistato nei giorni scorsi e ne ha tratteggiato la carriera e le imprese sportive accostandolo ad altri grandi allenatori toscani come Sarri, Semplici e quel Luciano Spalletti attualmente primo in serie A che è suo amico e compaesano. L’articolo, dal titolo "L’altro mago di Certaldo", è uscito ieri tra le pagine del quotidiano sportivo. Intanto, il tecnico non abbassa la guardia: stamani la rifinitura a porte chiuse scioglierà gli ultimi dubbi di formazione, poi il verdetto passerà al campo.