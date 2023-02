Panchine bollenti

AREZZO

Antonio Alessandria e Dimitri Bronchi. Due allenatori impegnati in categorie diverse, serie D e Promozione, ma accomunati (purtroppo) in questo frangente dalla stessa sorte. Entrambi sono stati infatti sollevati dall’incarico, ovvero esonerati dalle rispettive panchine.

Alessandria, ex settore giovanile dell’Arezzo e nella passata stagione al Lornano Badesse, era stato chiamato in estate dal Città di Castello. Un pareggio e due sconfitte nelle ultime tre partite sono costati la sconfitta al tecnico con il Città di Castello che, alla vigilia della sfida interna contro il Tau Altopascio, con il club tifernate del presidente Paolo Cangi che ha chiamato Gualtiero Machi, fino allo scorso giugno alla Tiferno Lerchi, ovvero il club che in estate ha poi assunto la denominazione Città di Castello.

A Subbiano nelle prossime ore sono attese novità sul fronte allenatore. Dimitri Bronchi, autore del ritorno dei gialloblù in Promozione la scorsa stagione paga le sette partite senza vittorie (tre pareggi e quattro sconfitte) che hanno portato il Subbiano al terzultimo posto. La classifica resta cortissima ma la dirigenza gialloblù – che ha ringraziato il tecnico per i risultati del recente passato e per l’impegno profuso in questa stagione – hanno optato per l’esonero. Domenica scontro diretto in chiave salvezza contro il Pienza con un nuovo tecnico che sarà annunciato quanto prima.

M.M.