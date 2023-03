Pagliari sfida il Montevarchi "Ultimi ma tosti, non mi fido"

di Giustino Bonci

Giovanni Pagliari, il tecnico della Recanatese che domenica alle 14,30 ospiterà l’Aquila nel 34° turno di campionato, non è tipo da sentirsi appagato e intende trasmettere il suo stato d’animo anche ai giocatori. Poco importa, è il senso delle dichiarazioni rilasciate ieri, se la squadra che affrontava il torneo da matricola ha virtualmente raggiunto la salvezza grazie al blitz di Rimini – i punti sono 39 – perché nella personale tabella del mister alcuni anni fa avvicinato anche al Montevarchi ne occorreranno almeno 42 per mettersi al sicuro: "Nella partita che ci attende – ha dichiarato Pagliari – dovremo mantenere alta l’asticella della concentrazione, senza pensare alla troppo loro classifica e al tempo stesso ben consapevoli di affrontare un gruppo di calciatori praticamente all’ultima spiaggia. Venivano da due vittorie – ha aggiunto il tecnico al timone del team di Recanati dal febbraio 2021 – e per quanto visto in campo, la sconfitta con l’Imolese è stata immeritata. Non solo. Non va dimenticato che a Cesena i rossoblù erano in vantaggio fino a 5 minuti dal fischio finale e sono stati raggiunti solo per un’espulsione e un rigore. E’ inevitabile – ha concluso – che, per la posizione in graduatoria abbiano dei problemi e dei punti deboli. Toccherà a noi cercare di approfittarne al meglio".

Insomma, l’avvertimento è a non sottovalutare i ragazzi di Marco Banchini che in settimana, dopo i due giorni di riposo assoluto, hanno lavorato a pieno regime e all’insegna della motivazione assoluta. Allo stadio Tubaldi, com’è noto, i valdarnesi non potranno utilizzare per squalifica il centravanti camerunense e goleador del recente periodo Jonathan Italeng e mancheranno pure i due "nazionali" Nador e Fiumanò. Tra oggi pomeriggio e domani mattina nella seduta di rifinitura, il mister aquilotto valuterà le opzioni di formazione, dato che le tre assenze saranno bilanciate almeno in parte dai ritorni di Giulio Giordani in attacco e di Alessandro Tozzuolo in retroguardia. Quest’ultimo potrebbe prendere il posto di Chiti o di Bertola, mentre Mattia Gennari, il più esperto della linea arretrata, è un punto fermo inamovibile.