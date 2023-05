Otto vittorie di fila e poi il brindisi

di Luca Amorosi

La trasferta di Poggibonsi sarà l’ultima tappa di una stagione splendida. Splendida perché l’Arezzo ha vinto il proprio girone garantendosi il salto di categoria e il ritorno in serie C. Gli amaranto hanno vinto un campionato a distanza di diciannove anni dall’ultima volta e lo hanno fatto con tre turni d’anticipo, per cui quella che poteva essere una trasferta da brividi è diventata una piacevole gira fuori porta per dire addio a una categoria indigesta con la speranza di non farci mai più ritorno. Per larghi tratti della stagione l’ultima giornata sembrava destinata a essere uno scontro diretto decisivo per la vittoria finale, con giallorossi e amaranto a giocarsi il tutto per tutto e la Pianese pronta ad approfittare del big match per spuntarla al fotofinish. Invece l’Arezzo ha messo la quinta dopo la sconfitta di Terranuova vincendo otto partite di fila e sbaragliando la concorrenza: il Poggibonsi ha perso terreno ben presto uscendo sconfitto per tre turni consecutivi contro Sangiovannese, Ghiviborgo e Terranuova Traiana tra fine febbraio e inizio marzo, scivolando in meno di un mese a tredici punti di distacco dal Cavallino. Il ritmo forsennato imposto dalla squadra di Indiani avrebbe poi sfiancato anche la resistenza della Pianese, fino allo scontro diretto del 16 aprile al Comunale la cui vittoria ha garantito la matematica vittoria del girone.

Le due successive sconfitte contro Tau Altopascio e Trestina, con ben 7 gol subiti e nessuno fatto, non possono comunque scalfire il giudizio su una squadra encomiabile, capace di reagire nel momento di maggiore difficoltà e riportare il professionismo ad Arezzo. Dopo mesi giocati con il pedale dell’acceleratore premuto a fondo, consumando tutte le energie fisiche e mentali per raggiungere il traguardo, un calo era preventivabile: la mancanza di stimoli, unita alla necessità di fare punti salvezza da parte delle avversarie e di far giocare anche chi aveva avuto meno spazio finora, hanno fatto il resto. Al di là delle proporzioni eccessive della sconfitta di Ghivizzano contro il Tau, insomma, non c’è da crucciarsi. Anche in passato, a campionato vinto, gli amaranto avevano abbassato i giri del motore: nel 2004, dopo la matematica vittoria del girone B di serie C1 arrivata al termine del pareggio a reti bianche contro il Varese del 25 aprile, la squadra di Somma ottenne un solo punto nelle restanti tre giornate, pareggiando 3-3 a Pisa per poi perdere contro Lumezzane in casa e Rimini fuori. Meno evidente il calo dopo la vittoria del Cnd con Cosmi in panchina nel 1996, anche se dopo il pareggio 1-1 contro la Sestese del 31 marzo che permise di vincere matematicamente il girone, l’Arezzo perse di misura in casa della Sangiovannese. Staccare la spina dopo aver ottenuto l’obiettivo è una consuetudine senza tempo: nel 1996 dopo la vittoria di Carpi che sancì la promozione in B, l’Arezzo di Meucci capitolò in casa contro il Prato. Questo per dire che non c’è da gridare allo scandalo se Settembrini e compagni sono usciti sconfitti nelle ultime due giornate. A Poggibonsi ci sarà solo da festeggiare un’ultima volta. La prevendita per il settore ospiti dello stadio "Lotti" è già iniziata: biglietti acquistabili online sul circuito CiaoTickets e alla Tabaccheria Corsi di via Trasimeno al prezzo di 10 euro. Accesso gratuito per i minori di 14 anni.