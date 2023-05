Ostacolo Foligno per il Sansepolcro Armillei ci crede

SANSEPOLCRO

Inutile stare a fare calcoli per quanto riguarda la vetta della classifica di Eccellenza Umbra: il Sansepolcro deve vincere contro il Foligno e sperare nel miracolo della Narnese ad Ellera. Lo spareggio ci potrebbe eventualmente essere solo nel caso che l’Ellera perda in casa e che il Sansepolcro pareggi con il Foligno. La squadra perugina guida, infatti, con 63 punti e il Sansepolcro insegue a quota 62. All’andata nella sfida contro il Foligno il Sansepolcro vinse 5-1 al Blasone, con i ragazzi di Antonio Armillei (nela foto) che dovranno fare a meno, questa volta, di Burzigotti squalificato per un turno. Contro i falchetti alla ricerca di un’impresa, Armillei schiererà una formazione deputata a vincere. "Questo è fuor di dubbio – dice il tecnico bianconero – dobbiamo vincere e stop, sperando, inutile nasconderci dietro un dito, sulle disgrazie altrui. Del resto, questa è l’ultima sfida, una nostra vittoria con i falchetti e una Narnese che si gioca la salvezza ad Ellera, ci possono regalare il passaggio in serie D". Sì, ma anche il Foligno non è messo bene, anzi. "Se perdono al Buitoni retrocedono, purtroppo noi non possiamo guardare in faccia nessuno con un unico obbiettivo che è quello dei tre punti".

Fabio Patti