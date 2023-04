Orgoglio Montevarchi Coppi: "Spirito giusto"

MONTEVARCHI

Un addio o arrivederci a presto? Il tempo al solito sarà galantuomo e per parafrasare il grande Lucio Battisti scopriremo solo vivendo quale sarà il futuro prossimo dell’Aquila che domenica scorsa ha visto calare ufficialmente il sipario sulle due stagioni vissute tra i professionisti. Ora si tratta di costruire "senza assilli e con ponderazione", usando stavolta le parole del presidente del Montevarchi Angelo Livi, la stagione ventura in una serie D che, auspicando la salvezza del Terranuova Traiana, vedrà ai nastri di partenza il "quadrilatero valdarnese" agguerrito come non mai e completato anche dal neopromosso Figline e naturalmente dalla Sangiovannese. Nel frattempo capitan Amatucci e compagni hanno salutato la categoria sul campo con una prestazione onorevole, rischiando anzi di battere a domicilio un Rimini che punta a far bene nei play-off. Al Romeo Neri, invece, è andata in scena la partita che non ti aspetti con i valdarnesi omaggiati all’uscita dal terreno di gioco non dal pareggio stretto per gioco e occasioni ma dall’applauso convinto dei tifosi romagnoli.

"Venire in Romagna da retrocessi – ha sottolineato Andrea Coppi al termine dell’incontro finito 1-1 – non era facile, tanto più davanti ad un avversario che cercava di ottenere un traguardo importante. Da parte nostra abbiamo cercato di onorare l’impegno nonostante il nostro cammino non sia stato felice. Accettiamo con rammarico, a maggior ragione l’epilogo del campionato – ha proseguito il tecnico che non ha certo responsabilità specifiche per il ritorno in Interregionale – perché il nostro gruppo ha dei valori importanti e non doveva trovarsi nella posizione attuale di classifica. Il calcio, però, è questo". Tornando sulla qualità della gara sfoggiata in Romagna il successore di Banchini ha aggiunto: "I ragazzi si sono espressi in maniera gagliarda e li ringrazio anche se una partita del genere, interpretata con questo spirito, fa male e accresce l’amarezza".

Giustino Bonci