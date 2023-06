Orgoglio Amaranto in Festa", Tre Giorni di Dibattiti, Musica, Intrattenimento e Buon Cibo"

Tre giorni di dibattiti, musica, intrattenimento e buon cibo. Con un filo conduttore: la passione per l’Arezzo. È stata presentata la seconda edizione di "Orgoglio Amaranto in festa", da domani a domenica negli spazi della festa della Ciliegia grazie alla collaborazione con la Pro loco Bagnoro. Ricco il programma: alle 21 la presentazione del libro "Le nuove guerre del calcio. Gli affari delle corporation e la rivolta dei tifosi" di Marco Bellinazzo, giornalista e scrittore. Alle 22 premiazione di Mauro Castelli, presidente della Sba Arezzo che ha conquistato la promozione in B. Dalle 22.30 musica dal vivo con con la cover rock band Whiskypedia. Sabato alle 18.30 incontro con "Palermo calcio popolare", comitato di azionariato per sostenere il club siciliano, e Sinc (Supporters in Campo). Dalle 21.30 musica dal vivo elettro indie con Maestro. Infine, domenica alle 9 c’è una passeggiata non competitiva con partenza dal Bagnoro, passando per i boschi di Saccione, le Caselle e la Torre. Alle 21 dibattito aperto ai tifosi sulla stagione 202324 dell’Arezzo con la partecipazione del presidente Guglielmo Manzo. A seguire, musica dal vivo.

Andrea Lorentini